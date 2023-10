Cupa Sultan: partea I O noua reuniune hipica oficiala a avut loc, pe Hipodromul Ploiesti, CSM Ploiesti- prin Complex Hipodrom- organizand evenimentul cu sprijinul partenerilor de la Sultan Romania. A fost un eveniment cu patru curse de trap si una de calificare de galop in program, principala intrecere fiind Premiul Agriculturii, care a si inchis, de altfel, ziua hipica. Desfasurata la ora 11:30, cursa vedeta a zilei a fost castigata de iapa Brigitta Gold BD (driver Gheorghe Marciu, proprietar Marian Manea), care a fost urmata de New Jersey (driver Ion Costeanu, proprietar Manox Therm) si Nelson (driver Adrian Marciu,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

