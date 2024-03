Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir s-a impus fara emoții in derby-ul „de Alba” cu Industria Galda de Jos, scor 4-1 (2-0), deși a evoluat din minutul 7 in inferioritate numerica (P. Pacurar, eliminat). Start perfect in primavara pentru elevii lui Lucian Itu, care caștiga de justețe primul joc din 2024, gazdele inregistrand…

- Start incendiar: cu derby „de Alba” la Cugir | CSU Alba Iulia, deplasare la Reghin, la Zlatna, „totul sau nimic”, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni! Start incendiar in 2024 pentru conjudețenele din Seria 9 a Ligii 3: cu derby „de Alba”, Metalurgistul Cugir- Industria Galda. CSU Alba Iulia are o…

- FCSB va juca meciul cu Rapid fara fundașul central sud-african Siyabonga Ngezana (26 de ani), iar Gigi Becali a facut deja echipa de start pentru derby-ul ultimei etape din sezonul regulat. Rapid - FCSB se joaca pe 9 martie, de la ora 20:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport…

- Aston Villa primește vizita celor de la Manchester United, in runda #24 din Premier League. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. Vezi aici programul intregii etape din Premier League Cele doua adversare de astazi spera sa…

- CSU Craiova a fost invinsa pe teren propriu de Farul Constanța, scor 1-2, iar trupa lui Ivaylo Petev „tremura” pentru calificarea in play-off. Mai mult decat atat, l-a pierdut momentan pe Andrei Ivan (27 de ani), care a ieșit accidentat in minutul 65. Jucatorul nu a mai putut continua partida, iar oltenii…

- Girona - Atletico Madrid, meci contand pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, miercuri, 3 decembrie, de la ora 22:30, pe Estadi Montilivi, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- La Arad a avut loc etapa finala a Concursului „Colindam, Doamne, colind”, ediția a III-a, organizat de Arhiepiscopia Aradului, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Timotei, Arhiepiscop al Aradului, și prin purtarea de grija a Preasfințitului Parinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar…

- Duelul de la distanța dintre clubului feroviar și Universitatea Cluj continua de la distanța, urmand ca astazi, de la ora 19:45, cele doua echipe sa se infrunte pe stadionul din Gruia. Clubul Universitatea Cluj a transmis un mesaj catre fanii Universitații Cluj. „FC Universitatea Cluj le mulțumește…