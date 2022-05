Sepsi Sf. Gheorghe a produs surpriza joi seara, cand s-a impus cu 1-0 in fața Universitații Craiova și s-a calificat in finala Cupei Romaniei, cu 3-1 la „general“. La finalul intalnirii din Banie, antrenorii covasnenilor Cristiano Bergodi și Robert Ilyeș, dar și autorul golului, Marius Ștefanescu, s-a declarat incantați de reușita. VEZI VIDEO! Citește și: Cupa Romaniei / Reghecampf: „Nu am fost inspirați, nu am luat deciziile cele mai bune“ (VIDEO)