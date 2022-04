Cupa Regiunilor: Prahova joacă finala pe 30 aprilie In ultimul meci disputat in cadrul Grupei 1 din Cupa Regiunilor, selecționata AJF Prahova a pierdut meciul contra omologilor din Dambovița cu scorul de 3-2 (0-1 la pauza). Cele doua goluri ale formației conduse la acest joc de catre Iulius Margarit și Florin Pripu au fost marcate de catre Horia Nicolae (un gol din penalty), mijlocașul echipei Atletic United. Cum, indiferent de rezultat, selecționata AJF Prahova era caștigatoarea grupei, cu 7 puncte, formația noastra urmeaza sa intalneasca selecționata AJF Brașov in finala programata saptamana viitoare, pe 30 aprilie, in organizarea FRF, la Buftea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

