- Federația Romana de Handbal a stabilit, la finele saptamanii trecute, programul jocurilor din ediția de campionat 2022-2023 a Ligii Zimbrilor, care va incepe pe data de 27 august. Echipa locala, CSU din Suceava, va avea parte de un tur de campionat infernal, urmand sa joace cu Minaur Baia Mare, Dinamo…

- Cea de-a 20-a ediție a Festivalului „Zilele Sportului Școlar” s-a desfașurat recent la Putna și a adunat la start peste 1.700 de elevi și 80 de profesori din mai multe județe ale țarii și din Republica Moldova. Ediția aniversara din acest an a debutat pe 1 iunie, iar la festivitatea de deschidere au…

- “Imi asum misiunea de a demonstra ca ANAF-ul este un partener al contribuabililor onești, ca aceasta instituție merita increderea și respectul cetațenilor, dar și ca vom lupta cu determinare impotriva evaziunii fiscale. In acest sens, vreau sa va anunț ca in urmatoarele zile vor incepe controale ample…

- Biblioteca Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, in parteneriat cu Centrul de Reusita Universitara si Alianta Franceza din Suceava, sub egida Ministerului Educatiei, organizeaza, in perioada 12-13 mai 2022, cea de-a VIII-a editie a Salonului International de Carte Alma Mater Librorum, in format…

- In cadrul unui eveniment organizat la Onești la data de 29 aprilie 2022, a fost lansata platforma Chameleon Online Studio, o soluție digitala dezvoltata in cadrul clusterului Danube Furniture, soluție care practic reprezinta o adopție și dezvoltare substanțiala a platformei germane IMOS. La eveniment…

- Asociația Culturala ”Romantic Art” Suceava in asociere cu Primaria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, organizeaza Festivalul Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineri ”Voci de Ingeri”, ediția a V-a 2022. Evenimentul se va desvașura in perioada 15-17 Aprilie 2022 in sala Teatrului…

- Sala și loturile de gimnastica din municipiul Onești vor avea aparate noi, printr-o investiție in valoare de un milion de lei dedicata Federației Romane de Gimnastica. Vestea a fost anunțata chiar de ministrul Sportului, Eduard Novak. „Suntem in plin proces de implementare a unui proiect de redresare…

- Nimeni nu sarbatorește sezonul de premii ca E! Entertainment! In direct de pe covorul roșu de la Premiile Oscar, in seara de duminica spre luni 28 martie, de la ora 00:00, E!va transmite toate detaliilein timp ce vedetele de top iși vor expune ținutele și se vor opri pentru interviuri cu Laverne Cox.…