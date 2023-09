Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron (45 de ani), președintele Franței, a fost fluierat copios de fanii de pe Stade de France la deschidere Cupei Mondiale la rugby. Președintele Franței a ținut un discurs la ceremonia de deschidere a competiției, inainte de Franța – Noua Zeelanda, iar acesta a fost huiduit la scena deschisa…

- Azi a inceput Cupa Mondiala de Rugby, cu un meci de gala: Franța - Noua Zeelenda. Romania face parte din grupa B a Cupei Mondiale, alaturi de Scoția, Irlanda, Tonga și Africa de Sud. „Tricolorii” vor debuta sambata, de la ora 16:30, impotriva Irlandei, una dintre favoritele la cucerirea trofeului. Meciul…

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza sambata, 9 septembrie, la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franța. In primul meci al Grupei B, Stejarii vor intalni Irlanda, actualul lider mondial și caștigatoarea Turneului celor 6 Națiuni. Partida are loc la Bordeaux, pe Stade de Bordeaux, de la ora 16:30.…

- Selectionerul Eugen Apjok a anuntat, in cursul zilei de joi, echipa de start pe care se va baza la meciul cu Irlanda, partida de debut a „Stejarilor” de la Cupa Mondiala de Rugby 2023, competiție gazduita de Franța.

- Antrenorul echipei nationale de rugby a Romaniei, Eugen Apjok, a afirmat, miercuri, cu referire la faptul ca „stejarii” au cantat „Treceti, batalioane romane, Carpatii” la o ceremonie de la Cupa Mondiala, ca jucatorii se pregatesc „de razboi”, in perspectiva meciului de debut de la competitia suprema…

- Centrul Jordie Barrett, lovit la genunchi, este marele absent in randurile Noii Zeelande la meciul de deschidere al Cupei Mondiale de rugby, impotriva Frantei, vineri, pe Stade de France, componenta echipei fiind dezvaluita miercuri, informeaza AFP.Cel mai mic dintre fratii Barrett, in varsta de…

- Stafful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de jucatori care va evolua la Cupa Mondiala din Franta, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Rugby pe site-ul oficial. Capitanul echipei va fi Cristi Chirica (26 ani), jucator ce evolueaza pe postul de flanker sau la…

- Actorul Jean Dujardin va conduce ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de rugby, care va avea loc peste doua luni, in Franta.Cu doua luni inainte de meciul de deschidere a Cupei Mondiale (8 septembrie-28 octombrie) de la Saint-Denis, dintre Franta si tripla campioana mondiala Noua Zeelanda, au…