Stiri pe aceeasi tema

- Will Jordan (25 de ani), aripa Noii Zelande, va intra in istorie daca va reuși un eseu in marea finala a Cupei Mondiale de Rugby in meciul pe care țara sa il va disputa impotriva Africii de Sud. Sambata seara, pe Stade de France, Jordan poate deveni jucatorul cu cele mai multe eseuri reușite la o ediție…

- Nationala de rugby a Angliei va infrunta reprezentativa Argentinei, vineri seara, pe Stade de France, in finala mica de la Cupa Mondiala 2023, cu o echipa aproape total modificata fata de cea care a pierdut in semifinale, saptamana trecuta, in fata Africii de Sud, scrie AFP.Absent in meciul cu Springboks…

- Africii de Sud s-a calificat in finala Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins dramatic Anglia, cu scorul de 16-15, sambata seara, pe Stade de France din Saint-Denis. Englezii nu au reusit sa isi ia revansa in fata selectionatei Springboks dupa finala din 2019, pierduta cu 12-32. Handre…

- Reprezentativa Africii de Sud, detinatoarea trofeului, s-a calificat, sambata, in finala Cupei Mondiale de Rugby, trecand in semifinale la limita de Anglia, scor 16-15, scrie news.ro.Au punctat Snyman (69') – eseu, Handre Pollard (70') – transformare, Manie Libbok (21') si Handre Pollard (35', 78')…

- Anglia și Africa de Sud se vor intalni sambata in a doua semifinala a Cupei Mondiale de rugby din Franța. Partida va avea loc pe Stade de France din Saint Denis (Paris) și va incepe la ora 22:00.

- Australianul Angus Gardner a fost desemnat sa arbitreze prima semifinala a Cupei Mondiale de rugby din Franta, care va opune, vineri, pe Stade de France, echipele Argentinei si Noii Zeelande, transmite EFE, potrivit Agerpres.Gardner, 39 ani, care a arbitrat primul sau meci international in 2011,…

- Campioana en titre, Africa de Sud, a avansat in semifinale dupa o victorie dramatica impotriva Franței, 29-28. A fost „o marja infima”, a recunoscut antrenorul Springboks, Jaques Nienaber Toate cele patru sferturi de finala ale Cupei Mondiale 2023 au avut suspans, intriga, calitate și multa pasiune,…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby. In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. In cealalta…