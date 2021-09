Cupa Marii Negre“ i-a revenit Academiei Hagi 2009. Razvan Plugaru, jucatorul turneului (galerie foto)

Echipa de pe litoral s a duelat in finala cu Afla Galati, partida decizandu se la loviturile de departajare. La Techirghiol, s a desfasurat "Cupa Marii Negreldquo;, competitie adresata jucatorilor nascuti dupa 1 ianuarie 2009.Echipa Academiei Hagi 2009 antrenor, Cosmin Constantin a reusit sa intre in posesia trofeului, la capatul unui parcurs foarte bun.Meciul pentru titlu s a disputat in compania formatiei Afla Galati, constantenii avand nevoie de lovituri de departajare pentru a iesi invi ...