- Newcastle este prima finalista din Cupa Ligii Angliei. Dupa 1-0 cu Southampton in turul semifinalelor, echipa lui Eddie Howe s-a impus și in returul din aceasta seara, scor 2-1. Newcastle a primit vizita celor de la Southampton avand un avantaj minim dupa manșa tur, 1-0. „Coțofenele” au avut nevoie…

- Newcastle - Southampton, meci contand pentru mansa a doua a semifinalelor din Cupa Ligii Angliei, este programat, marti, 31 ianuarie, de la ora 22:00, pe St. James Park, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2.

- Manchester United a invins-o pe Nottingham Forest cu 3-0 in manșa tur din semifinalele Carabao Cup, Cupa Ligii Angliei. La Nottingham, pe terenul gazdelor, Erik ten Hag a trimis mare parte din echipa standard inca din primul minut. Iar „diavolii roșii” au lovit dupa numai 6 minute. Casemiro i-a pasat…

- Formatia Newcastle a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Southampton, in mansa tur a semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Joelinton, in minutul 73, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Manchester City le-a oferit o surpriza neplacuta fanilor sai, formația pregatita de Pep Guardiola fiind eliminata in sferturile Cupei Ligii Angliei de Southampton, ultima clasata din Premier League.

- Cupa Mondiala FIFA 2022 are loc anul acesta in Qatar, primul stat din istorie din Orintul Mijlociu care gazduiește un astfel de eveniment. Competiția va avea loc in perioada 20 noiembrie - 18 decembrie, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Franțuzoaica Caroline Garcia (29 de ani, locul 4 WTA) a caștigat Turneul Campioanelor, 7-6 (4), 6-4 in finala cu Aryna Sabalenka (24 de ani, locul 7 WTA). Un an rotund pentru franțuzoaica in varsta de 29 de ani, careia nu-i venea sa creada ochilor dupa ultima minge in finala Turneului Campioanelor.…

- Tenismenul roman Victor Vlad Cornea a caștigat finala probei de dublu din cadrul turneului challenger ATP de la Yokohama (Japonia), alaturi de Ruben Gonzalez (Filipine). Cei doi au trecut in finala, in doua seturi, scor 7-5, 6-3, de reprezentanții gazdelor, T. Fujiwara și M. Imamura, informeaza Federatia…