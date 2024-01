Stiri pe aceeasi tema

- Gloria merge mai departe in optimile Cupei Romaniei, dupa o victorie lejera la Slobozia, o intalnire in care orice alt rezultat ar fi fost considerat o mare surpriza. Fetele lui Daniel Anca s-au impus cu 38-24, dupa un meci in care gazdele au reușit sa pastreze echilibrul doar in primele 10 minute.…

- Echipa Juventus Torino s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, formatia Salernitana, in optimile competitiei, informeaza news.ro.Pentru Juventus au marcat Miretti (12), Cambiasso (35), Rugani (54), Bronn (75 - autogol), Yildiz…

- Juventus Torino a invins-o cu scorul de 1-0 pe AS Roma, sambata seara pe propriul teren, intr-un meci din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei, si a obtinut trei puncte pretioase care au apropiat-o la doua puncte de liderul din Serie A, Inter Milano, informeaza AFP.Clubul torinez, locul…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 15-a din Serie A, anunța news.ro.In meciul inaugural al rundei cu numarul 15, Juventus Torino a avut o sansa mare de a deschide scorul in minutul 19, la dubla ocazie Vlahovic…

- Valentin Mihaila (23 de ani) a fost introdus pe teren in minutul 65 al partidei cu Israel, caștigata de „tricolori” cu scorul de 2-1. In minutul 74 jucatorul Parmei putea duce scorul la 3-1 pentru Romania dar a ratat inexplicabil o ocazie uriașa. La doar 10 minute de la ratarea imensa, Mihaila a fost…

- Dupa un meci intens cu Israel, echipa naționala a Romaniei a caștigat cu scorul de 2- 1. Israel a reușit sa marcheze foarte devreme, aceasta marcand dintr-un corner cu ajutorul lui Eran Zahavi, in minutul 2. La puțin timp dupa primul gol, a venit și cel de al 2-lea gol, acesta fiind in favoarea Romaniei,…

- Cagliari a gazduit partida cu Frosinone, in etapa #10 din Serie A. Oaspeții conduceau cu scorul de 3-0 in minutul 71, dar gazdele au reușit o „remontada” incredibila și au caștigat partida cu scorul de 4-3, marcand doua goluri in minutele de prelungiri. Cele doua nou-promovate au oferit un adevarat…

- Echipa Poli Iasi a invins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Sepsi OSK, intr-un meci restanta din etapa a saptea a Superligii. Covasnenii au ratat un penalti si au avut un gol anulat de VAR.Meciul de la Iasi a inceput cu un penalti acordat de arbitrul Chivulete pentru oaspeti, dar Cosmin…