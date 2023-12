Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul roman Dennis Man a fost esential pentru calificarea echipei Parma in optimile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lecce cu scorul de 4-2, miercuri seara, in deplasare.

- Parma s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins-o cu scorul de 4-2 pe Lecce. Intrat pe teren in repriza secunda, Dennis Man a inscris un gol și a provocat un autogol.

- Gabriela Ruse a fost invinsa de britanica Harriet Dart cu 6-3, 6-4, sambata, in semifinalele turneului ITF de la Quinta do Lago (Portugalia), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari. Ruse (25 ani, 185 WTA), cap de serie numarul sapte, s-a inclinat dupa o ora si 36 de minute in fata favoritei…

- Finala masculina de 100 de metri din cadrul reuniunii de atletism de stat din Delhi, de marți, a avut la star un singur concurent, pe Lalit Kumar (20 ani), dupa ce toți ceilalți finaliști s-au retras invocand accidentari.

- Ana Bogdan (30 de ani, 71 WTA) o infrunta pe slovaca Anna Karolina Schmiedlova (29 de ani, 58 WTA) in finala turneului Challenger de la Parma. Partida este programata la ora 16:00, nu e televizata in Romania, dar poate fi urmarita live pe GSP.ro. Ana Bogdan - Anna Karolina Schmiedlova, live de la 16:00…

- Luptatoarea Irina Ringaci (68 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Belgrad și a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. In finala mica, ea a invins-o pe japoneza Ami Ishii, transmite jurnal. La luptele greco-romane, Mihail Bradu (82 kg) va evolua in finala mica,…

- Ana Bogdan (30 ani #71 WTA) și Jaqueline Cristian (25 ani #107 WTA), se intalnesc joi, de la ora 17:00, in sferturi de finala la WTA 125 Parma, dupa ce s-au impus miercuri in meciurile din turul al doilea. Ana Bogdan și Jaqueline Cristian se vor intalni pe zgura de la Parma in sferturi de finala. Ana…

- Romania joaca azi, de la ora 15:00, in finala Campionatului European de tenis de masa. Adversara „tricolorelor” va fi Germania. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro Competiția nu este televizata in Romania, dar poate fi urmarita online pe AntenaPlay Romania - Germania, live de la 15:00 „Tricolorele”, care…