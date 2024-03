Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a invins sambata, pe teren propriu, formatia Mosonmagyarovar KC, scor 27-25 (15-15), si in mansa retur din sferturile de finala ale European League. Gloria s-a calificat neinvinsa la Turneul F4 de la Graz.

- Gloria 2018 Bistrița Nasaud joaca sambata, de la ora 15:00, returul din sferturile ale EHF European League cu Mosonmagyarovar. Echipa din Romania este favorita la calificarea in F4, dupa ce a caștigat in tur cu 32-30. Partida va fi transmisa in direct de televiziunile Digi Sport, Prima Sport și Orange…

- Romania ar putea avea doua reprezentante in semifinalele EHF European League, a doua competiție valorica a handbalului feminin, dupa ce HC Dunarea Braila și CS Gloria Bistrita-Nasaud au obținut victorii in prima manșa a sferturile de finala. HC Dunarea Braila e cu un pas și jumatate la turneul Final…

- Putem spune fara a exagera cu nimic faptul ca am avut un weekend absolut magic pentru handbalul feminin romanesc. In Liga Campionilor CSM București a facut, in sfarșit, un al doilea meci la valoarea ei, dupa acea victorie din grupe de la Gyor. A transformat partida tur din cadrul play-off-ului pentru…

- Gloria 2018 Bistrița Nasaud joaca astazi in deplasare meciul tur cu Mosonmagyarovar din „sferturile” Cupei EHF European League. Echipa maghiara este ușor favorita in sezonul in care a batut-o pentru prima data pe Gyor in intrecerea interna. Partida va incepe la ora 21:00 și fi transmisa in direct pe…

- Marți, 27 Februarie, la ora 19.45, toate drumurile duc la Sala Sporturilor! Cele mai bune echipe din handbalul masculin romanesc continua lupta in Europa! CSM Constanța joaca impotriva lui Dinamo București pentru a doua oara in Grupa a IV-a din faza principala a EHF European League. Un meci decisiv…

- CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud s-a impus in deplasarea cu MKS Lublin, scor 29-26, și a caștigat grupa C din European League la handbal feminin. Elevele lui Florentin Pera așteapta sa afle numele adversarei din sferturile de finala. Gloria Bistrița a confirmat victoria senzaționala obținuta saptamana…

- Naționala masculina de handbal juniori a Romaniei intalnește, vineri, de la ora 16.45, formația Finlandei, in primul meci din cadrul turneului din Austria, contand pentru calificarea la Campionatul European din vara acestui an, gazduit de Muntenegru. Celelalte doua adversare ale selecționatei tricolore…