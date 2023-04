Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, in perioada urmatoare, pe langa verificarile curente pe care le va efectua, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau va intreprinde și doua campanii de control al modului in care se aplica normele de sanatate și securitate in munca (SSM) in doua domenii de activitate importante. Este…

- Indragostiții de carți și de lucruri care ne fac viața mai frumoasa sunt invitați la deschiderea primei librarii Carturești din Bacau, sambata, 18 martie 2023, de la ora 12.00. Libraria, amplasata la etajul I al centrului comercial Arena Mall, masoara 200mp și gazduiește pe rafturi o varietate de titluri…

- Va invitam sambata, 25 februarie, incepand cu ora 12.00, la libraria Alexandria din Arena Mall (etaj 1, Strada Ștefan cel Mare nr. 28, Bacau), la evenimentul de lansare a carții Simfonia semnelor de Adriana Saftoiu. Alaturi de autoare va lua cuvantul doamna Tudorița Lungu. Evenimentul se va incheia…

- S-au implinit 22 de ani de la unul din cele mai crancene atentate teroriste din Kosovo, atentat in urma caruia suspecții au evadat dintr-o baza NATO, apoi, dupa ce au fost prinși din nou, au fost eliberați. Dar, mai intai sa povestim despre altceva. Pe 23 mai 1992, patru barbați stateau pe un deal de…

- Peste 20 de lebede de iarna au fost filmate, pe un camp, in apropiere de Damienești. Lebada de iarna (Cygnus cygnus) este o pasare migratoare din ordinul anzeriformelor (Anseriformes), familia anatidelor (Anatidae) cu o talie foarte mare, de culoare alba, raspandita in regiunile nordice ale Eurasiei…

- Odata cu deschiderea partiei Nemira, jandarmii montani din Slanic Moldova sunt alaturi de iubitorii sporturilor de iarna pregatiți sa acorde sprijin persoanelor aflate in dificultate, sa intervina in situații de urgența, dar si in cazul constatarii unor abateri de la normele legale. Pentru un weekend…

- Prima ninsoare din aceasta iarna a pus probleme atat autoritatilor cat și șoferilor. Pe Calea Romanului din Bacau s-a produs o tamponare care va necesita ore bune de reparații in service pentru cele doua mașini implicate. Conform relatarilor unui martor, SUV ul venea din nord (Bogdan Voda), a pierdut…

- Un barbat din Bacau si-a ucis fratele care iesise recent din puscarie, informeaza Antena3. Barbatul ucis fusese inchis 17 ani, dupa ce si-a omorat mama. Agresorul nu s-a impacat deloc cu ceea ce facuse fratele sau, amenintandu-l de mai multe ori cu moartea de cand a fost eliberat. Dupa ce consumau alcool,…