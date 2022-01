Stiri pe aceeasi tema

- Premier League ne propune duminica patru partide interesante. Dar cea de mare interes se desfașoara, de la ora 18.30, pe „Stamford Bridge“, acolo unde Chelsea primește vizita formației Liverpool. Altfel spus, lupta ocupantele locurilor 2, respectiv 3. Ambele vizeaza victoria, ca sa continue cursa de…

- În Anglia se continua alergarea, iar ziua de joi, 16 decembrie, are în program meciuri tari, cu Chelsea, Liverpool, Tottenham și Leicester intrând în ringul Premier League. La Londra, de la ora 21:45, Chelsea își continua cautarile. Are meci cu Everton, care sta rau în…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a adus victoria pentru Manchester United in meciul cu Norwich City, scor 1-0, din etapa a a XVI-a din campionatul Angliei, arata News.ro. Ronaldo a marcat din penalti, in minutul 75. Partidele Burnley – West Ham, Leicester – Newcastle si Crystal…

- Manchester United a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Crystal Palace, in etapa a XV-a a campionatului englez Premier League, potrivit news.ro. Golul a fost marcat de Fred, in minutul 77. Acesta a fost primul joc cu antrenorul german Ralf Rangnick pe banca…

- Formatia Newcastle a incheiat la egalitate, scor 1-1, cu echipa Norwich, in etapa a XVI-a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Newcastle a jucat din minutul 9 cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Clark. Wilson a marcat pentru Newcastle in minutul 61, in timp ce pentru Norwich…

- Etapa a 12-a din Anglia scoate la iveala un meci de 5 stele, între Liverpool și Arsenal. Partida are loc sâmbata, de la ora 19:30.Echipa pregatita de Mikel Arteta, cu 4 victorii consecutive, cauta sa dea lovitura și pe ”Anfield”, mai ales ca ultimele 3 înfrângeri…

- Delegarea gestiunii Serviciului public de transport persoane realizat prin curse regulate in aria teritoriala de competenta a județului Brașov, este in procedura de achizitie la nivelul Consiliului Judetean. Pana in data de 16 decembrie 2021, ora 15:00, autoritatea publica a judetului Brasov asteapta…

- Leicester City a obținut o victorie spectaculoasa în fața echipei Manchester United, scor 4-2, în etapa a opta din Premier League. "Vulpile" au pus astfel capat seriei de 29 de deplasari fara înfrângere a trupei lui Ole Gunnar Solskjaer.Greenwood a deschis scorul…