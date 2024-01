Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativele Angolei, Burkinei Faso si Mauritaniei s-au calificat in optimile Cupei Africii pe Natiuni, dupa meciurile de marti, din grupa D, in timp ce Algeria, una dintre favorita, a fost eliminata, informeaza news.ro.Angola a trecut de Burkina Faso, scor 2-0, prin golurile marcate de A. Mabululu,…

- Selectionatele Guineei Ecuatoriale si Insulelor Capului Verde, doua outsidere, au reusit sa isi castige grupele din cadrul Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, in urma rezultatelor de luni, astfel ca au un culoar favorabil in optimile de finala ale competitiei gazduite de Cote d'Ivoire, potrivit Agerpres.Guineea…

- Echipele nationale din Guineea Ecuatoriala si Nigeria s-au calificat luni in optimile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa victoriile obtinute in meciurile din cadrul grupei A, cu echipele din Coasta de Fildes (4-0), respectiv Guineea-Bissau (1-0).Nigeria s-a impus la limita in meciul de…

- In urma rezultatelor obtinute duminica, in grupele E si F din cadrul Cupei Africii pe Natiuni, calificarea ramane deschisa, informeaza news.ro.Africa de Sud a dispus de Namibia cu 4-0 in cadrul grupei E. Percy Tau a deschis scorul din penalti (min. 14), apoi Themba Zwane a marcat o dubla (minutele…

- Echipa nationala a Nigeriei a invins joi, la Abidjan, scor 1-0, echipa nationala a Coastei de Fildes, intr-un meci contand pentru etapa a doua din grupa A, in cadrul Cupei Africii pe Natiuni.Prima repriza s-a incheiat fara gol marcat, iar nigerienii au deschis scorul in minutul 55. Victor Osimhen,…

- Reprezentativa statului Burkina Faso a invins, marti, cu scorul de 1-0, selectionata Mauritaniei, intr-un meci contand pentru grupa D de la Cupa Africii pe Natiuni.Unicul gol al meciului a fost marcat de Traore, in minutul 90+6, din penalti. Tot in grupa D, Algeria si Angola au remizat, luni,…

- Reprezentativa Coastei de Fildes a invins Guineea-Bissau, scor 2-0, sambata seara, in meciul de deschidere al Cupei Africii pe Natiuni.Golurile au fost marcate de Fofana (4) si Krasso (58). Duminica, tot in grupa A, se disputa meciul Nigeria - Guineea Ecuatoriala. In Grupa B se joaca…

