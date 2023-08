Cununie la capela Maternității. Mireasa a născut în ziua nunții Nunta de poveste s-a intamplat la sfarșitul saptamanii trecute, la capela Maternitații Botoșani și este relatata de Monitorul de Botoșani. Mirii, de 22 și respectiv 24 de ani, din Șendriceni, aveau programata cununia și nunta sambata dupa-amiaza. Dar tinerei mirese, gravida in luna a opta, i s-a rupt apa, cu sigurața din cauza emoției provocate de acest eveniment. Așa ca nuntașii, adunați la Primarie, au dus de graba mireasa la Spitalul Municipal Dorohoi. Dar aici s-a decis transportarea miresei cu ambulanța la Maternitatea Botoșani pentru a se evita orice complicație, in condițiile in care nașterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

