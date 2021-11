Cunoscut prezentator de televiziune, cercetat penal după ce a fost prins drogat la volan Cunoscutul prezentator de televiziune, Oreste Teodorescu, este cercetat penal dupa ce polițiștii bucureșteni ai Brigazii Rutiere l-au prins drogat la volan. Acesta ar fi fost oprit de un echipaj pe o strada din centru Capitalei, iar aparatul DrugTest ar fi indicat ca acesta s-a urcat la volan, deși fumase canabis. Potrivit unor surse din Poliție, Oreste Teodorescu a fost oprit, la data de 2 noiembrie pe o strada din sectorul 1. Conform procedurii, fostul prezentator de televiziune a fost condus la Institutul Național de Medicina Legala (INML) unde i-au fost recoltate probe de sange, iar pe numele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

