Stiri pe aceeasi tema

- Tineri sau batrani, cu complicații de sanatate sau fara, șase pacienți COVID care au fost internați pe secțiile de Terapie Intensiva povestesc pentru Libertatea experiența din spital, suferința prin care trece un bolnav cu forma grava, dar și speranța care vine cu fiecare gura de oxigen. Marturiile…

- Criza Covid-19 se intensifica de la o zi la alta. Persoanele care cer sa fie testate la domiciliu pentru COVID-19 asteapta chiar si 4-5 zile in Buzau. Multe dintre ambulante sunt blocate cu pacienti in curtea Spitalului Judetean Buzau, iar din aceasta cauza cei care solicita sa fie testați au de așteptat…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat ca ”fata de valul 3 am triplat consumul de oxigen” pentru pacienții Covid. Potrivit medicului, situația extrem de dificila este cauzata de faptul ca sunt pacienți cu forme extrem de severe care…

- Situația este disperata in spitalele din Craiova. Prefectul județului Dolj, Nicușor Roșca, spera ca pacienții cu Covid-19, care sunt in stare grava, și au nevoie de oxigen, sa fie preluați și de Spitalul Militar din Craiova. Așteapta ordinul Ministerului Sanatații, prin care Spitalul Militar sa se alature…

- Situația epidemiologica este din ce in ce mai grava și in județul Argeș. Sunt sute de apeluri in ultimele 24 de ore la Serviciul Județean de Ambulanța Argeș. ”Am avut 600 de apeluri in ultimele 24 de ore, iar 75% sunt pentru cazuri de COVID-19. Testam zi și noapte. Avem 300 de angajați pentru tot județul…

- Dorel Sandesc, vicepresedintele Societatii Romane de Terapie Intensiva, descrie intr-un singur cuvant situația din secțiile ATI, sufocate de numarul de cazuri de Covid: „Iadul”. Medicul trage un dramatic și puternic semnal de alarma cu privire la situația disperata in care valul pandemic pune Romania.…

- Dorel Sandesc, vicepresedintele Societatii Romane de Terapie Intensiva, descrie intr-un singur cuvant situatia din sectiile ATI, sufocate de numarul de cazuri de Covid: „Iadul". Medicul trage un dramatic si puternic semnal de alarma cu privire la situatia disperata in care valul pandemic pune Romania.

- Peste 20 de persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus la Opera din Craiova, dintre care una este internata la Terapie Intensiva. Instituția cu 172 de angajați a decis, luni, 6 septembrie, intreruperea activitatii, dupa ce vineri au fost chemați medicii si au fost testate persoanele care acuzau…