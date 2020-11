Cumpănașu, un nou nou contract cu bani UE deși e suspect într-un dosar pe fonduri europene Potrivit unei investigații PressHub.ro. valoarea totala eligibila a proiectului implementat la Alexandria este de 3,9 milioane lei, din care 3,3 milioane lei sunt fonduri UE. Moment UNIC in Parlamentul Romaniei! Și-au dat toți demisia Asociația pentru Implementarea Democrației are in lucru inca doua proiecte similare, cu primariile sectoarelor 3 și 5 din București, caștigate in anii 2019, ambele cu valoarea de peste 3 milioane lei. De altfel, Primaria Alexandria, condusa de Victor Dragușin (PSD) cerea eventualilor parteneri interesați exact acest tip de experiența. E scandal in PARLAMENT!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

