Scandalul dintre Alexandru Cumpanașu și tanara care a depus plangere penala pentru harțuire continua. Fostul candidat la prezidențiale incerca acum sa gaseasca scuze in fața internauților și spune ca scopul sau a fost sa o identifice pe minora pentru a depune o plangere penala."Aceasta fata de 17 ani, asadar un adult in toata regula, ma acuza ca fluier fete de 10 ani, ca ma dau la ele, pe romaneste, asa ca reactia mea a fost pe masura... I-am spus ca este nesimtita si am rugat oaemnii de pe Tik-Tok sa ma ajute sa o identific si sa fac plangere", a afirmat Cumpanasu, intr-o postare pe pagina sa…