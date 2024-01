Bogdan Dumitru Dumitrașcu, fost director adjunct al Agenției de Plați și Intervenție in Agricultura (APIA), se confrunta cu noi dificultați legale in incercarea de a evita condamnarea intr-un dosar de luare de mita și instigare la frauda cu fonduri europene, potrivit informațiilor furnizate de procurorii anticorupție. In primul dosar, Dumitrașcu a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare pentru luare de mita, dupa ce ar fi pretins 2.000 de euro pentru a angaja fiica unei persoane in cadrul APIA. In acest caz, Dumitrașcu și-a recunoscut vina și a fost arestat preventiv in urma unei operațiuni…