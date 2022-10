Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, ca ar trebui ca procentul de majorare a pensiei sa nu se aplice cuantumului total al pensiei actuale, ci doar parții pentru care pensionarul a virat contribuții la bugetul de stat. „Presupun ca vom veni si vom mari acest procest numai pe partea de contribuție, ceea ce este […] The post Cum vrea PSD sa schimbe formula de calcul a pensiei: Dupa contributivitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .