- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca intentioneaza sa stopeze urgent defrisarile ilegale, insa pentru aceasta este nevoie de modificari ale cadrului legislativ, de reoperationalizarea SUMAL si de restructurarea unor institutii.

- "Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in atmosfera. Formulele care au fost incercate au intrat in contradictie cu reglementarile la nivel european. Se stie ca taxele indirecte trebuie sa respecte reglementarile europene.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare. Aceasta taxa ar trebui sa tin cont de cat de poluant este autovehiculul. Orban a spus ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia…

- Peste 1.500 de oameni protesteaza in centrul Capitalei. Oamenii vor sa fie luate masuri imediate care sa scada numarul defrișarilor ilegale, iar padurarii sa nu-și mai puna viața in pericol la locul de munca. Actualizare 19:20 Sute de protestatari au plecat, duminica seara, in marș, din Piața Universitații…