- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a confirmat faptul ca va candida ca independent la alegerile viitoare pentru București, cu susținerea partidelor care iși doresc acest lucru. El a precizat ca vrea sa continue proiectele incepute. Nicușor Dan da asigurari ca iarna aceasta va fi mai bine decat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, i-a asigurat, duminica, pe bucuresteni ca iarna aceasta va fi mai bine decat in anii precedenti in ceea ce priveste asigurarea agentului termic pentru ca vor fi finalizati 50 de km de conducta din reteaua de termoficare, iar centrala Titan va echilibra sistemul…

- Bilanțul termoenergetic pe anul 2022, al instalațiilor de transport și distribuție administrate de Termoenergetica, realizat in urma unui audit de specialitate, a fost aprobat, luni, de Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Bilanțul arata ca in 2022, pierderile in ceea ce privește energia…

- Primarul Capitalei a delcarat ca ”iarna trecuta nu au existat oameni care sa stea fara caldura mai mult de doua sau trei zile”.”Au existat avarii dar nu acele avarii mari, sistematice, uriase pe care sa nu poti sa le rezolvi”, a spus primarul, el aratand ca acesta este ”rezultatul unei politici dezastruoase…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a dat asigurari, joi, la Prima News, ca, in doi-trei ani, bucureștenii nu ar mai trebui sa aiba probleme cu apa calda și caldura, chiar daca vor mai fi avarii, informeaza News.ro.„Momentul in care caldura si apa calda nu o sa mai fie o preocupare pentru bucuresteni…

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac fara precedent la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa ce sute de mii de bucureșteni au ramas fara apa calda. „Mi se pare inuman și degradant, asta la 3 ani dupa ce domnul primar a promis revoluția apei calde in București”, a spus Ciolacu. Premierul…

- Mai bine de jumatate dintre blocurile Capitalei nu au apa calda din cauza lucrarilor de inlocuire a conductelor, dar și a unor avarii. Situația se va prelungi, a declarat azi primarul general Nicușor Dan.