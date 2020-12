Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca romanii nu vor mai putea sa iasa pe strada la miezul nopții, de Revelion, sa aprinda artificii pentru ca legislația nu permite ieșirea din casa in acest scop dupa ora 23.00. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor…

- Modificarile la hotararea de Guvern privind starea de alerta, in baza propunerilor formulate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, urmeaza sa fie aprobate vineri in sedinta de Guvern. “Hotararea CNSU a trecut si in cadrul ei sunt doua masuri principale: una in privinta pietelor inchise,…

- Prefectul Capitalei a anunțat pe o rețea de socializare ca a fost infectat cu noul coronavirus. El a facut testul la cerere, dupa ce mai mulți colegi au fost depistați pozitiv. Starea sa de sanatate este buna.

- Ziarul Unirea Unde iși vor petrece romanii noaptea de Revelion. Rezervari pe ultima suta de metri, de teama virusului-STUDIU Anul acesta romanii iși vor petrece Revelionul in cazari mici, la munte, prețurile pe care ar fi dispuși sa le acorda pentru o noapte fiind cuprinse intre 100 și 300 de lei. 55…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca autoritațile nu au in discuție un lockdown de Sarbatori. Acesta a explicat și in ce condiții pot reveni cetațenii din diaspora in țara, in contextul creșterii numarului de cazuri in toata Europa. „Dupa cum știți, sunt acele țari care o rata de infectare…

- Echipa de baschet feminin Sepsi Sfantu Gheorghe a ratat miercuri, la Izmit, calificarea in grupa C a Euroligii, dupa ce a fost invinsa in meciul eliminatoriu din preliminarii de formatia spaniola Spar Girona, scor 76-54 (31-28).Principalele marcatoare pentru Sepsi au fost Gardner 24 puncte,…

- Noul prefect al Capitalei, Traian Berbeceanu, susține ca sunt posibile noi masuri, in funcție de evoluția cazurilor de coronavirus, insa o carantina va fi ultima varianta luata in calcul. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare ”In funcție de evoluția…

- Chiar daca suntem in luna octombrie și suntem in plina pandemie romanii se pare ca au inceput deja cumparaturile pentru sezonul de iarna. Un studiu realizat de un magazin on-line arata ca romanii și-au marit bugetul pentru cumparaturile de iarna cu 3%. Un procent de 5% dintre romani au inceput inca…