Cum vor restaura roboții Pompeiul (VIDEO) Frescele Pompeiului antic vor fi reasamblate cu meticulozitate de catre roboti si inteligența artificiala. Initiativa face parte dintr-un proiect experimental care-si propune sa restaureze pe scara larga opere de arta, o munca ce nu ar putea fi facuta de catre oameni. „Vom folosi tehnologia hiperspectrala ”, spune Arianna Travigli, coordonator. ”Pentru a detecta urme de pigmenți care nu mai sunt vizibili pentru ochiul uman. In acest moment, cea mai mare problema a noastra e ca nu toate piesele sunt in stare excelenta, așa ca trebuie sa luam in considerare și faptul ca pot exista parți ale desenului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

