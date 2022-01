Cum vor nemții să atragă 400.000 de muncitori calificați în fiecare an Nemții au probleme mari din cauza lipsei forței de munca și inca de ani buni. Acum, noul guvern de coaliție al Germaniei dorește sa atraga 400.000 de lucratori calificați din strainatate in fiecare an pentru a rezolva in același timp dezechilibrul demografic, dar și deficitul de forța de munca in sectoare cheie care risca sa submineze redresarea dupa pandemie, potrivit Reuters. “Deficitul de lucratori calificați a devenit atat de grav pana acum, incat incetinește dramatic economia noastra”, a declarat Christian Duerr, liderul parlamentar al partidului co-guvernamental Democrații Liberi (FDP),… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania cauta 400.000 de muncitori calificați! Angajeaza din strainatate și marește salariile. Noul guvern de coaliție din Germania vrea sa atraga 400.000 de angajați calificați din strainatate pe an, pentru a face fața atat dezechilibrului demografic, cat și crizei de forța de munca in sectoare cheie,…

- Noul guvern de coaliție din Germania vrea sa atraga 400.000 de angajați calificați din strainatate pe an, pentru a face fața atat dezechilibrului demografic, cat și crizei de forța de munca in sectoare cheie, care risca sa submineze redresarea economiei dupa pandemia COVID-19, relateaza Reuters.

- Noul guvern de coaliție al Germaniei dorește sa atraga 400.000 de lucratori calificați din strainatate in fiecare an pentru a aborda atat dezechilibrul demografic, cat și deficitul de forța de munca in sectoare cheie care risca sa submineze redresarea dupa pandemie, scrie Reuters. „Deficitul de lucratori…

- Eforturile Germaniei de a atrage lucratori calificati din strainatate nu tin pasul cu cererea de forta de munca a economiei germane, releva date publicate joi de agentia federala de ocupare a fortei de munca, relateaza agentia DPA. Serviciile de plasament ale acestei agentii au ajutat anul…

- Germania va avea nevoie de un numar mai mare de imigranți pentru a evita deficitul de forța de munca. In același timp, cea mai mare economie europeana se confrunta cu o criza demografica. Institutul Economic German estimeaza ca forța de munca va scadea cu peste 300.000 de persoane in acest an. Acest…

- Germania va avea nevoie de un numar mai mare de imigranți pentru a preveni ca deficitul grav de forța de munca sa submineze productivitatea și sa puna in pericol o tranziție energetica reușita, a declarat ministrul german al economiei, in contextul in care cea mai mare economie a Europei se confrunta…

- Noul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, a discutat marti, prin telefon, cu presedintele Chinei, Xi Jinping, stabilind intensificarea relatiilor bilaterale si prin intermediul Uniunii Europene. Olaf Scholz si Xi Jinping "au discutat despre aprofundarea parteneriatului bilateral si a relatiilor…

- Noul cancelar german Olaf Scholz a promis miercuri ca va mobiliza mijloace ale statului in fata unei "minoritati de extremisti" anti-vaccinare, dupa amenintari cu moartea formulate de reprezentanti ai acestei miscari impotriva unui lider de land si dupa mai mai multe manifestatii, informeaza AFP.…