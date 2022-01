Stiri pe aceeasi tema

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, argumenteaza decizia LPF de a reprograma partida dintre Academica Clinceni și Farul și ii raspunde indirect lui Gica Popescu, președintele constanțenilor care a atacat forul condus de Gino Iorgulescu. Meciul dintre Academica Clinceni…

- Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, ii recomanda selecționerului Edi Iordanescu (43) sa-l coopteze pe Adrian Mutu (43) in staff-ul sau. Marți, Edi Iordanescu a fost prezentat drept noul selecționer al primei reprezentative a Romaniei. ...

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a raspuns cererii lui Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, care a solicitat ca lista jucatorilor pentru campionat a cluburilor din Liga 1 sa fie marita. ...

- Curtea de Apel Bucuresti a decis miercuri, 15 decembrie, inceperea judecarii pe fond in dosarul in care Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, este acuzat ca a produs un grav accident auto in 2019, soldat cu moartea unui tanar, a informat Agerpres . In…

- Dinamo se afla in criza, dar Dumitru Dragomir e sigur ca Deian Sorescu (24 de ani) poate prinde un transfer important, deși a criticat recent lotul „cainilor”. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a avut un mesaj pentru Gigi Becali, cel care in trecut l-a ofertat pe fundașul dreapta. Dragomir…

- Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține ca Adrian Mutu (42) este alesul Federației Romane de Fotbal pentru postul de selecționer al primei reprezentative. Razvan Burleanu, președintele FRF, a purtat o discuție de cateva ore cu Gica Hagi, incercand sa-l…

- Dumitru Dragomir a analizat situația tensionata prin care trece FCSB, deși are 8 meciuri fara infrangere in Liga 1 (7 victorii și un egal). Fostul președinte Ligii Profesioniste de Fotbal l-a laudat pe antrenorul Edi Iordanescu și susține ca Gigi Becali s-ar fi comportat la fel cu orice antrenor. Dumitru…

- Dosarul RCS-RDS, in care sunt judecati, printre altii, fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, si fostul administrator al companiei de cablu, Ioan Bendei, se reia de la zero, a decis Curtea de Apel Bucuresti.