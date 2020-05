Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiari - copiii cadrului medical decedat si sotul supravietuitor. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni impotriva COVID-19, cu 312 voturi "pentru" si 4 abtineri. Proiectul reglementeaza acordarea unor…

- Țin sa menționez ca acest proiect a fost inițiat de PSD, iar Partidul Național Liberal l-a susținut, cum este normal și firesc atunci cand vorbim despre un proiect benefic pentru comunitate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni impotriva COVID-19, cu 312 voturi "pentru" si 4 abtineri. Proiectul reglementeaza acordarea unor drepturi acestor angajati, precum si urmasilor celor care…

- Substația de Ambulanța din Țandarei, județul Ialomița, a fost inchisa dupa ce mai multe cadre medicale au fost testate pozitiv cu Covid-19.Pentru a evita raspandirea virusului, restul personalului medical a fost trimis in izolare la domiciliu. Serviciile de ambulanța au fost preluate…

- Senatul ar putea dezbate si vota, miercuri, într-o sedinta de plen care se va desfasura prin mijloace electronice, propunerea legislativa a unor parlamentari PSD care prevede acordarea unei pensii de urmas copiilor cadrelor medicale decedate în lupta cu noul coronavirus, scrie Agerpres.…

- Cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia acorda ingrijiri de specialitate, in prezent, la șapte pacienți confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). Toți pacienții confirmați sunt internați in cadrul secției de boli infecțioase. In…

- Constantin Catana acuza „o campanie mediatica si politica” impotriva sa si a celor care muncesc pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, scrie Agerpres.„Dupa sase saptamani in prima linie, sase saptamani in care zeci de mii de persoane au trecut prin triajul judetului Arad si prin mainile specialistilor…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…