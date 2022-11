Cum va fi vremea în weekend. Zonele unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM Cum va fi vremea in weekend. Locurile unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM. Vremea s-a racit deja inca de joi, 10 noiembre și sunt șanse slabele sa mai vedem temperaturi crescute prea curand. Conform prognozei meteo publicate de ANM, ne așteapta un weekend racoros, cu temperaturi chiar și de 0 grade in anumite zone ale țarii. Astfel, in funcție de zone, prognoza meteo ANM de weekend arata in felul urmator: Cum va fi vremea in weekend. Locurile unde temperaturile vor fi de zero grade. Prognoza meteo ANM In Banat se vor inregistra temperaturi minime de 0 și 5 grade Celsius… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 18 grade Celsius. Prognoza meteo de weekend, 4-6 noiembrie Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani. Vor fi temperaturi maxime de pana la 18 grade Celsius in zonele joase. In general, vremea va fi cu soare și nori. La munte, maximele…

- VREMEA in ALBA, 31 octombrie – 6 noiembrie: Maxime de 21 de grade; ploi și ninsori in weekend. Prognoza meteo pe localitați Saptamana va incepe cu o vreme calda pentru aceasta perioada, cu maxime de 19 – 21 de grade Celsius. Sunt anunțate șanse de ploaie incepand de vineri, iar in weekend, temperaturile…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 20 de grade. Prognoza meteo de weekend, 21-23 octombrie Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Vineri va fi inca racoros, insa sambata sunt anunțate maxime de pana la 20 de grade Celsius. Va fi vreme cu soare și nori. La munte,…

- Cel mai frig va fi in nordul Transilvaniei si in Maramures, unde maximele nu vor mai trece de 17 grade Ceslius. In zonele de depresiune este posibil sa se formeze ceața.In Dobrogea și in Baragan, atmosfera este variabila, iar cerul se arata parțial noros. Temperatura maxima a zilei va ajunge la valoarea…

- VREMEA in ALBA pana duminica: doua zile mai calde, cateva ploi. Prognoza meteo de weekend, 30 septembrie – 1 octombrie Vremea se incalzește vineri și sambata, in județul Alba. Sunt anunțate maxime de pana la 24 grade Celsius. Duminica, temperaturile scad din nou. Sunt anunțate și ploi, pentru ziua de…

- VREMEA in ALBA pana duminica: ploi și furtuni, temperaturi in scadere. Prognoza meteo de weekend, 16-18 septembrie Vremea se racește in acest weekend, in județul Alba. Temperaturile maxime vor scadea de la 24 de grade Celsius, la 14 grade, duminica. Sunt anunțate ploi și furtuni in fiecare zi. La munte,…

- In sudul si in sud-estul tarii valul de caldura va persista, va fi canicula, iar disconfortul termic se va accentua. Local in nord, in centru, in est si pe arii mai restranse in regiunile sudice vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin innorari accentuate, averse, descarcari…

- VREMEA in ALBA pana duminica: se racește, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 2-4 septembrie Vremea se racește in urmatoarele zile de septembrie, in județul Alba. Temperaturile maxime scad cu 7 grade vineri, iar sambata și duminica vor fi de aproximativ 20 de grade Celsius. Sunt anunțate…