- Nici care este „personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționari a societații ”? Luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a facut noi precizari referitoare la campania de vaccinare anti-coronavirus. Șeful statului a susținut ca din grupurile prioritate…

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Liliana Coldea, nu a renuntat la functie, desi vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, ca ii asteapta demisia, a precizat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Decebal Todarita. Masura carantinarii…

- Romania: Niciun județ nu mai e in zona verde #Covid-19 Foto: Arhiva/ Catalin Radu România nu mai are nicio zona verde în privința infectarilor cu coronavirus. Astazi și județul Vrancea a depașit pragul de 1,5 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori raportat la ultimele 14 zile.…

- Subsolurile unor instituții au fost inundate, iar un autobuz a ramas intr-un pasaj plin cu apa dupa o ploaie torențiala care a avut loc in Vrancea. Cele mai mari probleme au fost in orașul Focșani. Pompierii din Vrancea au avut mai multe intervenții dupa o ploaie torențiala care a avut loc joi. Potrivit…

- Cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 142km in Romania.In ziua de 06 Octombrie 2020, la ora 16:20:55 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 142km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:…

- "Vrancea este nu doar epicentru pentru cutremure, ci si pentru investitii. Foarte multe proiecte de investitii (...) sunt in faze de pregatire si vor incepe sa fie executate. Este vorba, in special, de investitii in infrastructura, de care are nevoie Vrancea ca suport pentru dezvoltare economica",…

- Ofiteri din Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, cu sprijinul unor specialisti din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) a Municipiului Bucuresti au efectuat controale la 20 de puncte de lucru apartinand unor societati ce desfasoara activitati de infrumusetare…

- Creșele din Brașov se deschid la 14 septembrie, in interiorul fiecarei unitați urmand sa fie impusa o distanțare de minim un metru intre persoane, anunța viceprimarul Costel Mihai. In mod normal, creșele trebuiau deschise la 1 septembrie, insa ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului…