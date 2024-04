Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa totala de Soare nu a adus doar entuziasm in randul oamenilor, ci si drama. Este povestea unei astrologe americane obsedata de acest fenomen, care a ales sa isi omoare partenerul si sa isi raneasca copiii in ziua in care luna a acoperit soarele.

- Turda are de azi un centru multifuncțional modern, unde bunicii, parinții dar mai ales copiii se pot distra și se pot relaxa, pentru ca noua locație din Parcul Central este la cele mai inalte standarde europene. ”O atmosfera frumoasa și plina de viața in Parcul Tineretului, joaca, bucurie și emoție…

- Silvia Stanciu este una dintre cele mai frumoase prezențe din showbiz-ul romanesc, insa de mai mult timp a preferat sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor. Blondina a fost membra a trupei Etno, iar in prezent este actrița la Teatrul Muzical Ambasadorii, dar prezinta și Tragerile Loteriei…

- Tony Snell, 32 de ani, de la Maine Celtics (G-League, liga inferioara a baschetului american) incearca sa prinda un contract pe un sezon in NBA. Motivul e unul care depașește sfera sportiva. Are nevoie sa se asigure ca baieții sai, ambii diagnosticați cu autism, vor avea parte de cele mai bune ingrijiri.…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean, Alexandra Huțu, membru in Comisia pentru administrație publica din Camera Deputaților, a anunțat astazi ca autoritațile publice locale pot depune pana pe ...

- „E foarte important sa ne vaccinam copiii si o sa incerc sa va explic de ce pentru ca lumea, cateodata, nu intelege si in ultimele saptamani am fost confruntat, in cadrul acestei epidemii de rujeola, cu mai multe cunostinte care au avut copii mari care s-au imbolnavit. Daca noi ne vaccinam copiii asa…

- Italianul Jannik Sinner a declarat, duminica, dupa ce l-a invins pe rusul Daniil Medvedev in finala de la Australian Open, ca este foarte fericit pentru titlul de la Melbourne, si a multumit parintilor sai, care l-au lasat sa aleaga ce vrea sa faca in viata, fara a pune presiune pe el, potrivit news.ro."Daniil,…