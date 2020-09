Stiri pe aceeasi tema

- Votul la alegerile locale va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis, vineri, Biroul Electoral Central.De…

- Biroul Electoral Central a stabilit, vineri, procedura care va fi urmata la alegerile locale in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal va semnala ca o persoana a mai votat o data in aceeasi zi. Potrivit hotararii adoptate de…

- Astfel, "alegatorul care, pana cel tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu si a solicitat inscrierea in registrul electoral cu adresa de resedinta, voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata…

- Uniunea Salvați Romania (USR) a depus un proiect de lege prin care votul Diasporei de la alegerile parlamentare ar putea sa se desfasoare timp de doua zile. Proiectul de lege a fost depus in Senat, in procedura de urgența, de senatorul Radu Mihail. Proiectul de lege mai prevede și ca numarul de parlamentari…

- Perioada electorala aferenta alegerilor parlamentare din 6 decembrie incepe luni, 7 septembrie, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. Campania electorala va incepe in 6 noiembrie. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, in data de 7 septembrie 2020 incepe perioada electorala aferenta…