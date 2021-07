Stiri pe aceeasi tema

- ATENȚIE: Se poate ajunge la deces. Primele simptome care arata ca unele persoane sunt afectate grav de canicula ATENȚIE: Se poate ajunge la deces. Primele simptome care arata ca unele persoane sunt afectate grav de canicula Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD Iași a vorbit luni seara la Digi24 despre…

- Mai multe interventii chirurgicale au fost amanate in ultimele zile la spitalul ”Sfantul Spiridon” din Iasi, cel mai mare din Moldova, din cauza lipsei de sange. Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu a declarat miercuri ca numarul donatorilor a scazut in aceasta perioada, in conditiile in care…

- CANICULA a facut prima victima in Romania: Un barbat de 50 de ani a MURIT, dupa ce temperatura corpului a ajuns la 42 de grade Un barbat de aproximativ 50 de ani, din Iași, a fost gasit pe strada cu hipertermie, avand temperatura peste 42 de grade, care a decedat urlterior, in ciuda eforturilor cadrelor…

- Medicul sef UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca pacientii, parintii acestora, dar si cadrele medicale de la Spitalul de Copii din Iasi au fost evacuate din motive de siguranta din zona unde a izbucnit incendiul si ca nicio persoana nu a avut de suferit, potrivit news.ro. ”Toate persoanele…

- Trei fetite de trei, opt, respectiv 11 ani din comuna Țibanești, județul Iași, au ajuns sambata intoxicate la spitalul de copii din Iași, cu elicopterul SMURD. Bunicii copilelor le-au spalat pe cap cu o substanța toxica, iar parinții au sunat la 112, potrivit News . Medicul-sef UPU-SMURD Iasi, Diana…