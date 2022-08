Sancțiunile aplicate celor ce maltrateaza animalele au fost inasprite in acest an, dupa ce, in primavara, legislația privind protecția animalelor a fost modificata oficial. Astfel, acum se pot aplica amenzi de pana la 12.000 de lei pentru folosirea de animale pentru expoziții ori spectacole, daca asta le provoaca suferințe fizice și psihice, abandonarea ori alungarea unui animal a carui existența depinde de ingrijirea omului sau neasigurarea acestora a unor condiții decente de trai. Pe de alta parte, infracțiunile ce implica animale, inclusiv uciderea lor fara drept sau organizarea de lupte care…