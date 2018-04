Stiri pe aceeasi tema

- Noul album Post Malone intruneste toate conditiile pentru a fi certificat cu discul de aur, cu toate ca lansarea oficiala a albumului „Beerbongs & Bentleys” nu a avut loc inca. Fanii de pretutindeni ai artistului asteapta cu sufletul la gura marea lansare „Beerbongs & Bentleys”, cel de-al doilea album…

- Dupa ce au fost vazuți imbrațișandu-se și ținandu-se de mana la Coachella, fostul Selenei Gomez, The Weeknd, și fosta lui Justin Bieber, Chantel Jeffries pare ca fac o pereche chiar draguța dupa noaptea romantica de la festival. Cei doi au fost zariți impreuna și luni, dupa concertul de la Coachella,…

- Ne-a spus saptamana trecuta ca are un anunț important de facut, iar astazi s-a decis sa urce din nou pe scena cu mai multe detalii despre noul sau album “Beerbongs & Bentleys”. La miezul nopții Post Malone a transmis ca albumul sau poate fi cumparat prin pre comanda de pe iTunes și ca lansarea oficiala…

- Coachella le-a adus cateva necazuri in ceea ce privește imaginea de trupa baieților de la The Neighbourhood, ei fiind acuzați ca ca experimenteaza și forțeaza prea mult imaginea de baieți rai. Membrii trupei, cu varste curprinse intre 24 și 27 de ani se apara și spun ca identitațile diferite sunt o…

- Justin Bieber a devenit eroul unei fete dupa ce i-a dat un pumn in fața unui barbat și l-a impins intr-un zid, asta dupa ce barbatul o prinsese pe fata de gat la festivalul Coachella. Martorii intregului eveniment au transmis ca barbatul a trecut pur și simplu pe langa Justin și a zarit fata in... View…

- Pregatind concertul pentru Coachella, Beyonce vrea sa mențina ștacheta ridicata. Pentru ca anul trecut nu a putut participa la eveniment datorita sarcini, in acest an Beyonce pregatește un show cu adevarat incendiar pentru care se pregatește intensiv, uneori repetițiile ținand 11 ore continuu. In timp…

- In ianuarie Justin Bieber nu a participat la decernarea premiilor Grammy și susținea atunci ca lucreaza din greu la un nou album. Artistul este atat de inspirat de calatoria sa religioasa incat vrea sa o incorporeze in muzica sa, așadar s-a decis sa lanseze un album cu muzica creștina. Deși vrea sa…

- Post Malone tocmai ce a lansat ultima piesa la care lucreaza de ceva timp și e #boom. Piesa va fi și pe urmatorul album ” Beerbongs and Bentleys”. Colaborarea cu Ty Dolla $ign face piesa mai melodica, și am putea spune ca e chiar o continuare pentru “White Iverson”. Rapper-ul a anunțat de curand ca…