- Justin Bieber și Hailey Baldwin Bieber așteapta primul lor copil impreuna. Cuplul a anunțat vestea pe Instagram-ul lui Hailey, impartașind un videoclip și imagini de la o ședința foto in care cei doi par sa iși reinnoiasca juramantul.

- In aceasta seara, ASUS va ține o prezentare online in care va dezvalui urmatoarea generație de PC handheld de gaming, ROG Ally. A trecut deja un an de la debutul primei generații, care s-a bucurat de un succes mare in piața, fiind foarte apreciata de catre cei care iși doresc o „consola” portabila cu…

- Primul Paște la azil pentru Irinel Columbeanu Irinel Columbeanu , care traiește acum o viața mult mai modesta decat cea din trecut, cand era cunoscut pentru extravaganța și lux, a vorbit deschis despre starea sa actuala. Despre Paște, el a spus ca nu i-a lipsit nimic de pe masa și ca a avut parte de…

- Imagini bizare de pe peronul stației Warwick Farm din Sydney. Un cal a navalit pe peronul garii și a speriat pasagerii, relateaza Sydney Morning Herald. Armasarul a fost recuperat, pana la urma, de proprietar.Calul a intrat in stația Warwick Farm cu 7 minute inainte de miezul nopții, vineri, 5 aprilie.…

- Dupa criza energetica, Europa se confrunta cu creșterea importurilor chineze și cu amenințarea tarifelor impuse de Donald Trump. Europa nu este cunoscuta pentru dinamismul sau, insa astazi pare stagnanta din orice perspectiva. Epuizata de șocul energetic care a urmat invaziei Rusiei in Ucraina in 2022,…

- 7 solutii simple pentru mai mult timp liber (P) Timpul este una dintre cele mai pretioase resurse de care te poti bucura, insa nu este nelimitat. Trebuie sa gestionezi cat mai bine timpul de care dispui ca sa poti avea parte de toate activitatile dorite, de la lucruri ce tin de job si pana la hobbyuri.…

- Vestea sosirii celui de-al doilea copil al actriței Cameron Diaz, in varsta de 51 de ani, și a soțului ei, chitaristul Benji Madden, in varsta de 45 de ani, a surprins pe toata lumea. Cuplul, care mai are o fetița nascuta in 2019, a anunțat nașterea baiețelului lor intr-o postare comuna pe Instagram,…

- Vladuța Lupau a anunțat ca este gravida chiar pe scena de la Sala Palatului unde a susținut un concert alaturi de ANDRA. Practic va fi al doilea copil al artistei, dupa IAIR. La 33 de ani, Vladuța Lupau are o cariera de succes și o familie frumoasa, iar de curand, a anunțat ca va deveni mama din nou.…