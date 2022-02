Cum ștergi datele personale din Android înainte să-ți vinzi telefonul Cum ștergi datele personale din Android inainte sa-ți vinzi telefonul. Daca vrei sa iți vinzi telefonul, asigura-te ca noul posesor nu va avea acces la datele tale personale. Google a creat un sistem complex astfel incat datele utilizatorului de Android sa vine foarte bnie pazite. Este vorba despre FPR sau Factory Reset Protection, sistemul anti-furt de la Google obliga persoana care vrea sa va foloseasca smartphone-ul dupa o resetare complet sa introduca din nou adresa de Gmail și parola fostului proprietar. Cum ștergi datele personale din Android inainte sa-ți vinzi telefonul Astfel, cand iți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platformele de video TikTok si YouTube sunt serviciile care colecteaza cele mari cantitati de date personale, insa, destinatiile datelor sunt diferite in cele doua cazuri. Un studiu publicat de URL Genius sustine cu YouTube si TikTok colecteaza cele mai multe date despre utilizatorii lor si…

- Lenovo pregateste a treia generatie de telefon de gaming Legion, iar acesta se va numi Lenovo Legion Y90. El a avut deja cateva scapari pe final de an 2021, dar cea din ultimele zile este cea mai ampla. Va fi un terminal cu 18 GB RAM la bord. Evident vine cu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, iar…

- Primul telefon Pixel pliabil de mult așteptat de la Google nu a sosit niciodata in 2021, așa cum s-a sperat, dar cand zvonurile incep sa se inmulțeasca, este de obicei un semn bun ca nu este prea mult de așteptat. Un nou raport publicat de 9to5Google sugereaza nu numai ca viitorul telefon pliabil…

- Organismul european pentru monitorizarea protectiei datelor EDPS (European Data Protection Supervisor) a anuntat luni, 10 ianuarie, ca a cerut agentiei de politie europene Europol sa suprime din fisierele sale un mare numar de informatii care nu respecta cerintele, in special pe cele privind elementelor…

- ​Samsung a lansat la târgul CES Las Vegas versiunea FE (Fan Edition) a smartphone-ului de vârf de gama Galaxy S21. Despre S21 FE s-a vorbit mult anul trecut, mai ales ca prima ediție FE a fost lansata în vara lui 2020 și a avut mare succes pentru ca avea multe în comun cu S20,…

- Un tanar de 22 de ani a ajuns in arestul Politiei Suceava dupa ce si-a talharit propria mama. Incidentul a avut loc duminica dimineata, la locuinta din Pojorata unde sta femeia. La un moment dat, intre cei doi a izbucnit o cearta care a plecat de la faptul ca mama a scapat telefonul fiului pe pardoseala,…

- Al doilea update important pentru iOS 15 a inceput sa fie livrat de Apple si poate fi instalat pe iPhone-uri incepand de luni seara. Acesta vine cu o lista destul de bogata noutati. Una dintre acestea este App Privacy Report, un raport care arata cum gestioneaza informatiile personale fiecare aplicatie…

- Avocata Poporului, Natalia Moloșag, a ajuns din nou in atenția publicului, dupa ce și-ar fi luat, in calitate de consilier neoficial, un fost proxenet, condamnat la inchisoare, care o insoțește la aproapte toate evenimentele instituției și s-ar implica in activitatea sa, fara a fi angajat oficial. Informațiile…