Cum stau românii față de restul Europei în privința puterii de cumpărare Datele arata ca puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro. Cu toate acestea, romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33 „Decalajul puterii de cumparare se adanceste. In Romania, puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in acest an este de 7.738 euro. Asta inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33″, arata studiul GfK Purchasing Power pentru Romania si Europa 2023. In ceea ce privește regiunile, Bucureștiul ocupa primul loc, cu o putere de cumparare pe cap… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in acest an, de 7.738 euro, ceea ce inseamna ca romanii sunt cu 56% sub media europeana si coboara doua locuri, pana pe locul 33, potrivit unui studiu referitor la puterea de cumparare a europenilor. „Decalajul puterii de cumparare se adanceste.…

- Puterea medie de cumparare pe cap de locuitor in Romania este, in 2023, de 7.738 euro, ceea ce ii plaseaza pe romani cu 56% sub media europeana de 17.688 euro. Doar Capitala se apropie de media europeana in privinta puterii de cumparare, in vreme ce Vaslui este la coada clasamentului, potrivit unui…

- Ponderea automobilelor electrice pe piata auto din Europa a depasit, pentru prima data, pragul de 20% in luna august, conform cifrelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit careia vanzarile de autoturisme in Europa au crescut pentru a 13-a luna consecutiv,…

- Giovanni Becali a avut un discurs dur la adresa naționalei Romaniei dupa egalul cu Israel (1-1), din preliminariile EURO 2024. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei: Kosovo…

- Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, a criticat in termeni duri de jocul Romaniei cu Israel, scor 1-1. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei: Kosovo - Elveția…

- Razvan Marin (27 de ani), mijlocașul și unul dintre liderii naționalei Romaniei, a avut un discurs dur dupa remiza cu Israel, scor 1-1. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024. Jucam marți, 12 septembrie, de la 21:45, cu Kosovo (Antena 1)Celelalte rezultate de sambata din grupa Romaniei:…

- Este vorba despre meseria de ospatar, meserie care in Romania se platește cu un salariu intre 1.300 și 2.600 de lei pe luna in 2023, fara a lua in considerare bacșișul. Potrivit datelor oficiale, chelnerii romani pot spera sa caștige undeva la 2.500 de lei pe luna intr-un local respectabil, iar acest…

- Datele colectate intr-un studiu arata ca, in funcție de țara, cheltuielile pentru produse alimentare pot varia de la cateva procente pana la peste jumatate din cheltuielile de consum, potrivit Picodi.com , care a verificat datele statistice din 105 țari și a calculat cați bani cheltuiesc oamenii pe…