România, penultima la calitatea somnului în Europa. Cum stau celelalte țări Noul Index European al Somnului arata ca Romania este una dintre cele mai proaste țari din Europa in ceea ce privește somnul.Clasamentul a fost realizat de catre Online-Bedrooms.co.uk, iar experții au analizat o serie de factori precum poluarea luminoasa, perturbarea luminii pe zi in funcție de nivelul norilor, poluarea fonica și nivelul optim de somn al populației.Bucureștiul este a doua cea mai proasta capitala in ceea ce privește un somn bun, din cauza ratelor ridicate de lumina solara și a poluarii luminoase, precum și a faptului ca 33% din populație este afectata de zgomot pe parcursul nopții.In… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

