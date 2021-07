Stiri pe aceeasi tema

- Un carambol cu peste 50 de mașini a avut loc vineri dimineața, pe Autostrada Soarelui. Era ceața densa, dar șoferii nu au ținut cont ca vizibilitatea este redusa și au mers mult prea repede, cu peste 100 de kilometri pe ora. Pilotul Titi Aur, expert in conducere defensiva, a explicat la Digi24 ce trebuie…

- Furtuna perfecta! Asta spun specialiștii in siguranța rutiera ca s-a intamplat in cazul accidentelor in lanț de pe Autostrada Soarelui. Șoferii, relaxați in drum spre mare, nu au mai ținut cont de regulile care i-ar fi dus in siguranța in concediu.

- 55 de mașini, cu 155 de oameni in ele, e bilanțul celor patru accidente in lanț produse pe Autostrada Soarelui vineri de dimineața, in apropiere de Medgidia. Observator News a cules marturii ale catorva șoferi implicați, chiar la locul in care autoritațile au declanșat planul roșu de intervenție. Saisprezece…

- O masina care poate desfasura aripi si sa se transforme in avion a acoperit in 35 de minute distanta de 80 de kilometri dintre aeroporturile Nitra si Bratislava, o treime din timpul necesar pe sosea, iar apoi a circulat ca un vehicul conventional prin centrul capitalei slovace, relateaza EFE. Hibridul…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, aflat in stare avansata de ebrietate la volan, a provocat un accident dupa ce a ieșit in decor cu mașina, ajungand intr-o zona cu vegetație, unde s-a oprit intr-o rapa. Accidentul s-a petrecut vinerea trecuta, in jurul orei 17.40, la Siret, iar pasagerul din mașina…

- In week-end, polițiștii maramureșeni au identificat in trafic șase barbați care au condus sub influența alcoolului sau fara permis de conducere. Barbații cu varste cuprinse intre 19 și 54 de ani, sunt cinci din Maramureș și unul din Sau Mare. In urma testarii cu aparatul etilotest doi dintre aceștia…

- Un șofer din București s-a ales cu dosar penal in Alba dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, in timp ce conducea o mașina, aflat sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier,…

- Un tanar in varsta de 30 de ani, beat la volan, a fost protagonistul unui accident violent produs sambata dupa-amiaza la intrarea in Bilca dinspre Vicov. Autoturismul cu volan pe dreapta, scapat de sub control pe fondul vitezei, a lovit o mașina și s-a zdrobit de mai mulți copaci. In ciuda ...