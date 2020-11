Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a schimbat prefixul, iar petrecerea de 40 de ani a fost una fastuasa, cum numai vedeta putea sa aiba. Bruneta a organizat un chef de zile mari, alaturi de familia și cei mai buni prieteni ai sai.

- Un val de cereri de pensionare a fost inregistrat, in prima luna a noului an școlar, iar șefii Inspectoratului sunt in alerta.Potrivit inspectorului școlar general adjunct Ioan Puiu, rata de pensionare din acest an școlar este mai mare fața de alți ani. Creșterea punctului de pensie este principal explicație…

- Donald Trump nu este singurul presedinte american care s-a infectat in plina pandemie. Acum o suta de ani, Woodrow Wilson a contractat virusul gripei spaniole, boala care a provocat milioane de morti dupa Primul Razboi Mondial.

- Autoritatile din China vor da un test important in urmatoarea perioada. Trebuie sa demonstreze ca pot controla pandemia si in timpul vacantei de o saptamina care le este acordata oamenilor cu ocazia Zilei Nationale. Milioane de persoane și-au facut deja bagajele și s-au inghesuit in gari, transmite…

- Andrea Balan a și postat cateva fotografii pe conturile ei de socializare, fotografii in care, deși nu apare Tiberiu Argint este, practic, vizibila prezența lui acolo, zambetul fericit și cheful de viața al vedetei fiind, parca, mai vizibil ca niciodata. "Au plecat in luna de miere... Așa…

- Doua noi linii telefonice Telverde vor fi funcționale pentru elevi, studenți și parinți, respectiv reprezentanți ai școlilor de stat și administrației publice, anunța MEC. Liniile telefonice gratuite vor funcționa de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 16:00.Prima linie Telverde - 0800 67…

- Imagini cu sute de oameni care au petrecut pana dimineața, in plina pandemie, fara a respecta regulile de distanțare sociala sau a purta maști, au ieșit la suprafața pe internet.Este vorba despre o petrecere care a avut loc, sambata, la un local cunoscut din Iași. Manelistul Tzanca Uraganu a postat…

- Mediaset Spania a anunțat ca a rupt orice colaborare cu Marta Lopez, o fosta concurenta Big Brother, din cauza „atitudinii ei iresponsabile” fața de pandemia de coronavirus. Mediaset a anunțat ca nu va mai colabora cu Marta Lopez in nicio capacitate, dupa 19 ani de colaborare. Decizia Mediaset vine…