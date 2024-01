Stiri pe aceeasi tema

- Ce meserii mai avem in Romania: aburitor de pluta, defectolog, discotecar, aglomeratorist: Cu ce se ocupa, de fapt, aceste persoaneSeful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Dambovita, Marius Lixandru, prezinta cateva dintre cele mai amuzante si inedite meserii cuprinse in nomenclator, intre…

- Contractul individual de munca in Romania este baza juridica dintre angajat și salariat, care stabilește ce drepturi și obligații au parțile contractante. Exista mai multe tipuri de contracte de munca care reglementeaza drepturile angajatorului și drepturile salariaților, precum și indatoririle acestora.…

- O inițiativa legislativa prevede extinderea, de la un an la doi ani, a perioadei pentru care se acorda, se elibereaza si se prelungeste autorizatia de munca pentru cetatenii straini din afara UE care lucreaza in Romania. Proiectul modifica in acest sens Ordonanta de urgenta 56/2007 privind incadrarea…

- Intr-o comuna din Romania vor fi create sute de locuri de munca! Un gigant britanic planifica o investitie de 745 milioane de lei in dezvoltarea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de peste 130 MW.

- Angajatorii s-au pregatit pentru creșterea volumului de activitate din perioada Black Friday: numarul total de joburi din piața a crescut cu peste 20% in ultima luna Aproape 34.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul lunii octombrie, in creștere cu peste 20% fața de luna septembrie, angajatorii…

- Un raport al Bancii Mondiale scoate la lumina adevaruri triste despre starea țarii noastre: Romania imbatranește și sufera de pe urma unuia dintre cele mai grave exoduri de creiere din intreaga lume.

- Oficialii maghiari doresc sa atraga forța de munca din județele de granița ale Romaniei pentru investițiile lor straine, valorand zece miliarde de euro din zona Debrețin. Ei doresc redeschiderea unei linii intre Debrețin și Oradea pe care sa aduca muncitorii romani. Ungaria redeschide o linie feroviara.…