Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, Valentin Gherguț i-a impresionat pe jurați cu determinarea lui. La doar 17 ani, concurentul știe ce iși dorește sa faca pe mai departe, mai exact vrea sa devina bucatar, așa ca, este dispus sa munceasca pentru visul lui.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite a venit Evelyn McQueen, tanara care are o poveste de viața impresionanta și a vrut sa il surprinda pe Catalin Scarlatescu, dupa cum a recunoscut chiar ea, atunci cand gatea.

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 12 al sezonului 12 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 19 septembrie 2023, Ana Maria Branza a gatit pentru chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. Campioana le-a preparat juraților un desert spectaculos.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Maria Paraschiv a pașit cu multe incredere in fața juraților, dupa ce și—a scos la inaintare pasiunea despre care are o poveste emoționanta. Concurenta a ajuns in bucatarie dupa ce tatal ei a aparut in viața ei, pe vremea cand aveam 19 ani. Cei doi au dat o șansa…

- Alexandru Radu Popescu are 36 de ani și este stabilit in Londra, dupa ce și-a dat seama ca afacerea din domeniul construcțiilor nu mai este atat de profitabila. In prezent, este fotograf, dar pe langa asta, este pasionat și de bucatarie.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au auvt parte de o surpriza in ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Marele Gica Craioveanu a gatit pentru ei un preparat spanilor, arroz a la cubana.

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…