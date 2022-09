Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi se pregateste de venirea studentilor prin organizarea pentru al VI-lea an la rand a evenimentului „Orientation Days" in perioada 21 – 24 septembrie. In acest interval vor fi organizate tururi ghidate pentru studentii de anul I, in parteneriat…

- Zece candidați au intrat cu nota 10,00 la Medicina și tot cu 10,00 au fost admiși alți patru care au intrat la Farmacie, Asistența Medicala Generala, Nutriție și dietetica și Bioinginerie. Peste 2.200 de absolvenți de liceu au susținut duminica, examenul de admitere la Universitatea de Medicina…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) a publicat rezultatele provizorii pentru concursul de admitere care a avut loc duminica, 24 iulie. In urma testului grila, care a durat 3 ore, si care a fost sustinut de peste 2.200 de candidati, mediile minime de admitere sunt similare…

- Peste 2.200 de candidati se pregatesc sa sustina duminica examenul pentru a vedea daca pot ocupa unul dintre locurile puse la dispozitie de catre Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi. La examenul-maraton, care va dura 3 ore, de tip test grila, organizat in 46 de sali de…

- Peste 2.200 de candidati s-au inscris pentru examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, concurenta fiind similara cu cea din anul trecut, cand au fost inscrisi 2.226 candidati. Potrivit unui comunicat de presa, pentru anul universitar 2022-2023, la Facultatea…

- Universitatile din Iasi intra in faza finala a concursului de admitere pentru anul universitar 2022 – 2023. Luni, 18 iulie, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" si Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" vom avea situatia finala a numarului de candidati, in timp ce Universitatea Tehnica…

- Marea lupta a ultimilor ani in timpul admiterii pentru universitatile de stat din Iasi a fost ocuparea locurilor la buget, pentru a obtine finantare maxima de la Ministerul Educatiei. Dar in ultimii ani, a crescut din ce in ce mai mult cererea inclusiv pentru locurile cu taxa de la unele facultati ale…

- Date ingrijoratoare in urma unui studiu realizat de studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Medicina și Științe Biologice, specializarea Nutriție și Dietetica, anul I, coordonați de dietetician Daniela Balanuca și nutriționist Carmen Chauciuc. Pe parcursul ...