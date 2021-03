Cum se va schimba Twitter anul acesta Cum se va schimba Twitter anul acesta Utilizatorii Twitter vor avea parte de surprize placute in 2021. Platforma testeaza in prezent o noua modalitate de afișare a imaginilor in feed. Se vrea ca modul „preview” care exista pana acum sa fie inlocuit de fotografii complete care sa se vada in momentul in care dai scroll pe newsfeed. Schimbarea ii privește atat pe utilizatorii gadgeturilor cu iOS, cat și pe cei care folosesc sistemul Android. O alta schimbare se refera la videoclipurile postate pe Twitter. Platforma dorește ca acestea sa poata fi incarcate și vizualizate in format 4K. Cei ce doresc… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

