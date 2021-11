Cum se va calcula, de fapt, salariul din învățământ în 2022 Ministrul Educației a emis in vara acestui an un ordin care stabilea cum va fi calculat salariul din invațamant in anul școlar 2021-2022. Este vorba despre ordinul 4638 din 17 august 2021, emis de ministrul Educației privind salarizarea personalului din invatamant a fost publicat in Monitorul Oficial. Ordinul prevede „stabilirea salariului de baza pentru personalul din invațamantul preuniversitar și universitar de stat care a ajuns la nivelul salariului de baza stabilit pentru anul 2022, potrivit prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

