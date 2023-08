Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in aproape 8 luni, Sensy așteapta cu nerabdare momentul in care iși va putea strange bebelușul in brațe. Pana atunci, este nevoita sa se confrunte cu schimbari specifice femeilor insarcinate. Daca pana acum i s-au umflat mainile, picioarele și a avut arsuri, fiind nevoita sa renunțe la anumite…

- Sensy este insarcinata in 7 luni și se confrunta cu cateva probleme de sanatate. Aceasta recunoaște ca i s-au umflat mainile și picioarele, dar și ca are arsuri, simptome noi aparute in ultima perioada.

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu și-au sarbatorit ieri, 18 iulie, fetița. Fosta prezentatoare de televiziune și fostul iubit au fost alaturi de Ema, care a implinit doi ani. Pe rețelele de socializare, Cristina Cioran a postat mai multe fotografii de la aniversarea Emei. Vedeta apare in brațe cu fiica…

- Mai are foarte puțin timp și devine mama pentru prima data, iar Sensy radiaza de fericire. Daca la inceput a avut o sarcina fara nicio problema, acum influencerul a inceput sa se confrunte cu problemele specifice graviduțelor. Vedeta a marturisit cum se simte cu cateva luni inainte sa nasca și cum reușește…

- Oana Roman nu vrea sa mai auda de Catinca, sora ei. Cele doua sunt in scandal de mai multe luni, iar acum, dezamagita și ranita, Oana a explicat intr-o postare pe Instagram ca nu se va mai impaca niciodata cu Catinca.In urma cu cateva luni, Oana Roman a ieșit public și a declarat in diferite interviuri…

- Claudia Patrașcanu s-a fotografiat cu un inel pe deget, in timp ce un barbat o ține de mana. Fosta soție a lui Gabi Badalau anunța recent ca e pregatita de casatorie și sa devina mama din nou.Claudia Patrașcanu, cunoscuta cantareața și fosta soție a lui Gabi Badalau, a starnit curiozitatea fanilor prin…

- Andreea Banica iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, artista a dezvaluit ce iși dorește! Vedeta radiaza de fericire. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Vladuța Lupau este cunoscuta prin frumusețea ei rapitoare, care ii uimește pe fanii sai cu fiecare apariție. Dar puțini știu cum arata artista in adolescența. Nu o sa va vina sa credeți! Vedeta cu chip de inger Recent, vedeta le-a dezvaluit fanilor sai, intr-un story pe Instagram, o imagine cu ea de…