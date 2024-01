Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost internat la o clinica din Londra pentru a fi operat de o hipertrofie benigna de prostata. UPDATE – Regele Charles al III-lea a fost operat Regele Charles al III-lea a fost operat, vineri, pentru prostata marita, dupa ce a fost internat in spital…

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost operat vineri pentru prostata marita, dupa ce a fost internat in spital in cursul diminetii, iar acum "se simte bine" si se asteapta sa petreaca cel putin o noapte in spital, relateaza BBC si SkyNews.Procedura a fost efectuata la spitalul…

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost internat vineri la un spital din Londra pentru a fi operat de o hipertrofie benigna de prostata, a anunțat vineri Palatul Buckingham. Presa britanica scrie ca regele a vizitat-o pe Kate inainte de intervenție, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Regele Charles al III-lea, 75 de ani, a fost internat vineri, 26 ianuarie, la spitalul privat London Clinic, unde va fi supus unei intervenții planificate pentru prostata marita, a anunțat Palatul Buckingham, transmite BBC.„Regele a fost internat in aceasta dimineata la un spital din Londra in vederea…

- Regina Camilla, partenera de viața a Regelui Charles, a participat recent la Serviciul de asistența pentru abuzuri domestice din orașul Swindon, Anglia. In cadrul evenimentului, aceasta a oferit detalii despre starea de sanatate a monarhului. Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, urmeaza…

- In mesajul sau de Craciun, regele Charles a subliniat importanta valorilor universale impartasite de religiile majore, intr-un moment in care conflictele devin tot mai dramatice in intreaga lume, scrie Rador Radio Romania.A doua transmisiune de Craciun a regelui a avut de asemenea o componenta despre…

- Printul Harry considera ca el si copiii lui nu se pot "simti ca acasa" in Regatul Unit din cauza lipsei unor masuri adecvate de siguranta, a declarat avocatul sau, joi, la Londra, unde printul britanic contesta la Inalta Curte incetarea asigurarii sistematice a securitatii sale, informeaza AFP, conform…

- Un judecator britanic a respins vineri recursul editorului tabloidului Daily Mail prin care publicatia incerca sa puna capat actiunilor inaintate in justitie de printul Harry si de cantaretul Elton John, printre alte personalitati, pentru colectare ilegala de informatii, informeaza AFP. Decizia Inaltei…