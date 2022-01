Cum se scrie corect: trebuie sau trebuiesc? Cum se scrie corect: trebuie sau trebuiesc? Se intreaba foarte multa lume, in condițiile in care tot mai multe greșeli gramaticale apar. Explicația este una foarte simpla. Verbul ”a trebui este un verb impersonal, astfel ca acesta iși pastreaza forma. Totodata, acestor verbe nu putem sa le atribuim o persoana. Cum se scrie corect: trebuie sau trebuiesc? Astfel, corect este: Ele trebuie respectate și NU. Ele trebuiesc respectate. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

